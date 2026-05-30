Более 190 выпускников и 70 лет творчества: в Химках прошел юбилейный выпускной Центральной детской школы искусств

В Центральной детской школе искусств (ЦДШИ) городского округа Химки в пятницу, 29 мая, состоялось торжественное вручение аттестатов. Свидетельства об окончании учебного заведения получили более 190 выпускников. Мероприятие прошло в юбилейный для школы год — ей исполнилось 70 лет.

С праздничной речью к ребятам обратились глава муниципалитета Инна Федотова, лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов и директор учебного заведения Инна Монастырская. Почетные гости вручили учащимся заслуженные дипломы и пожелали дальнейших успехов на творческом поприще.

«Вы уходите из школы не только с новыми знаниями, но и с умением видеть красоту, мыслить нестандартно и добиваться задуманного. Пусть искусство вдохновляет вас и дальше, а любовь к творчеству дает силы для новых свершений! Отдельная благодарность педагогам — за то, что верили в ребят, делились опытом и помогали раскрыться. И спасибо родителям — за поддержку, терпение и веру в своих детей», — отметила Инна Федотова.

За семь десятилетий своего существования Центральная детская школа искусств воспитала множество талантливых ребят. Здесь мальчишки и девчонки не только осваивают различные виды творчества, но и обретают уверенность в своих силах, раскрывают природные способности и по‑настоящему влюбляются в мир искусства.

Сегодня в стенах ЦДШИ обучаются более двух тысяч юных химчан. Преподавать им помогают настоящие мастера своего дела — заслуженные работники культуры Российской Федерации и Московской области, а также почётные работники образования России. Педагоги не просто передают знания, они вдохновляют подрастающее поколение, помогают поверить в собственные силы и отыскать свой уникальный путь в мире творчества.

