Иностранца задержали на таможне с набитым золотом грузовиком

В России задержан иностранец, пытавшийся нелегально перевезти в Китай 34 кг золотых слитков, спрятанных в грузовике. Об этом также сообщило РИА Новости .

На Дальнем Востоке сотрудники таможни задержали иностранца, пытавшегося вывезти в Китай крупную партию золота. Золотые слитки общим весом 34 кг и стоимостью 267 млн р. были спрятаны в тайнике грузового автомобиля, следовавшего в город Хэйхэ.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), золото было обнаружено в специально оборудованном люке между кабиной тягача и прицепом. Водитель, являющийся иностранным гражданином, признался в совершении преступления.

Экспертиза установила, что содержание чистого золота в слитках составляет 30,6 кг, остальное – примеси серебра. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров в крупном размере, что предусматривает до 10 лет лишения свободы и штраф.

Ранее партию фейковых Лабубу на полмиллиона долларов перехватили в аэропорту.