Иноземцев впечатлил всех смелым нарядом на презентации Okko

Как сообщает портал «Дни.ру» , недавно он пришел на презентацию сезона онлайн кинотеатра Okko. И его образ, явно, обошел все другие звездные костюмы.

На ковровой дорожке в киноцентре «Октябрь» побывали в тот вечер многие знаменитости. Каждый из звезд, определенно, блистал. Но мог ли чей-то наряд сравниться с прозрачным костюмом Дмитрия Иноземцева?

Да, именно в нем он красуется на снимках с мероприятия. По фото видно, что одежда сшита из черной сетчатой ткани. То ли он хотел бросить вызов, то ли похвастаться шикарным телом. В любом случае, были те, кому образ не пришелся по вкусу.

Некоторые звезды шептались между собой, увидев такое смелое решение. По их словам, они будто бы побывали в стрип-клубе.