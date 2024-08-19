Инспекторы Главгосстройнадзора проверили ход строительства ФОКа в Красногорске

Отмечается, что эксперты лаборатории проверили качество устройства монолитных железобетонных конструкций. На сегодняшний день зафиксировано пять процентов строительной готовности объекта. В настоящее время строители выполняют устройство монолитных конструкций первого этажа.

Согласно проекту, ФОК будет трехэтажным. В нем оборудуют бассейн объемом 110 кубометров, джакузи, откроют СПА-салон, турецкую баню и буфет. Спорткомплекс рассчитан на круглогодичную и ежедневную работу в две смены, при этом ожидаемый поток посетителей составит порядка семидесяти человек в сутки. Окончание строительства намечено на первый квартал следующего года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что выплаты к 1 сентября получили свыше ста тысяч подмосковных семей.