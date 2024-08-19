Андрей Воробьев: в Подмосковье выплаты к новому учебному году получили свыше ста тысяч семей

В текущем году материальную поддержку ко Дню знаний получили 107 тысяч подмосковных семей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На совещании с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье регулярно оказывают поддержку многодетным семьям, семьям с низким уровнем дохода и семьям, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. Деньги будут выплачены проактивно.

«Мы знаем кому и сколько необходимо перечислить заранее. С 10 августа мы начали эту работу для того, чтобы семья почувствовала поддержку, а все хлопоты, связанные с приготовлением ребенка в школу, были осуществлены своевременно», — подчеркнул губернатор Московской области.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье к 1 сентября откроют 39 новых школ.