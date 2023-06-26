Институт энергетики обеспокоился ростом выбросов парниковых газов во всем мире

Ситуация в сфере выбросов в течение 2022 года никак не поменялась по сравнению с предыдущим годом.

Несмотря на то, что за год несколько увеличилось использование возобновляемых источников энергии, количество используемого ископаемого топлива осталось на прежнем уровне в 82%. Это произошло из-за общего роста расхода топливных ресурсов. По данной причине за год было выработано на 0,8% больше парниковых газов. Данные из отчета привело издание Lenta.ru.

По мнению экспертов, в текущем году ситуация еще более ухудшится. Это будет происходить из-за восстановления экономики и производства в Китае. Его предприятия постепенно заработают на полную мощность. В том числе, будет расти расход авиатоплива. По этой причине надо принимать срочные меры по стабилизации обстановки. Текущий переход на возобновляемые источники энергии надо значительно интенсифицировать, считают специалисты института.