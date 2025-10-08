Инструкция от эколога: как безопасно выпустить летучую мышь из квартиры

Довольно часто жители России обнаруживают в своих жилищах летучих мышей. О том, как правильно себя вести в подобных ситуациях, чтобы не причинить вреда ни себе, ни зверькам, телеканалу «Москва 24» сообщил глава управления охраны животного мира Департамента природопользования Сергей Бурмистров.

По словам эксперта, данные создания играют важную роль в поддержании баланса экосистемы, контролируя популяцию вредных насекомых, участвуя в пищевых цепях и являясь индикатором экологического благополучия городской среды. В текущий период большая часть летучих мышей находится в состоянии оцепенения, а остальные готовятся ко сну.

Для зимовки они ищут спокойные, защищенные от непогоды места, такие как щели в стенах зданий, повреждения фасадов, балконы, чердачные помещения и технические этажи с устойчивой температурой. Области вблизи зеленых зон особенно привлекательны для них.

При обнаружении летучей мыши в квартире, рекомендуется временно ограничить ее перемещение в пределах одной комнаты и дать ей время успокоиться. После этого нужно аккуратно накрыть ее тканью и поместить в картонную коробку с отверстиями для доступа воздуха.

Выпускать летучую мышь следует вечером, выбирая место вдали от транспортных магистралей, скоплений людей и домашних питомцев, советует Бурмистров.

Оснований для беспокойства нет — рукокрылые не склонны нападать на людей. Однако контакт с ними без защиты нежелателен. Попытки погладить или приручить таких животных могут быть рискованными, уточняет Бурмистров, поскольку летучие мыши являются переносчиками различных заболеваний и могут быть носителями паразитов. В случае укуса важно немедленно обработать место повреждения антисептическим средством и обратиться за медицинской помощью.

