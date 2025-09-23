ВОЗ предупредила о болезни Х и риске новой пандемии

Пандемия COVID-19 может оказаться лишь предупреждением перед более серьезной угрозой. Об этом пишет издание Mirror со ссылкой на документальный фильм BBC «Болезнь Х: в поисках следующей пандемии».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ежедневно отслеживает вспышки заболеваний по всему миру, включая вирусы с уровнем смертности до 75%.

Термин «болезнь Х» используют для обозначения патогена, который способен вызвать глобальную катастрофу. Такой вирус может возникнуть где угодно и привести к массовой гибели людей.

В числе наиболее опасных ученые называют хенипавирус, уже проявивший себя в 1990-х годах в Малайзии. Тогда он перешел от свиней к людям и уничтожил целую деревню.

Смертность от хенипавируса достигает 40-70%. Болезнь начинается с симптомов, похожих на грипп, но затем может перерасти в острый энцефалит.

Кроме того, новые исследования обнаружили следы вируса у летучих мышей в Австралии, что повышает вероятность воздушно-капельной передачи.

Опасность также представляет птичий грипп H5N1, который уже выявлен у коров и работников ферм в Техасе. Существуют опасения, что миллионы галлонов сырого молока оказались заражены. В худшем случае новая вспышка может перерасти в крайне смертоносную и заразную пандемию.

Ученые считают, что в случае массового распространения этих вирусов COVID-19 может показаться легкой простудой по сравнению с новой угрозой.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали резкий рост заболеваемости ОРВИ.