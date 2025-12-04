«Выходные под ударом». Врач объяснил, почему головная боль атакует именно в дни отдыха

Если головная боль регулярно возникает в субботу или воскресенье, необходимо проанализировать провоцирующие факторы и скорректировать привычный распорядок. Об этом «Газете.Ru» сообщил цефалголог – врач-невролог, специализирующийся на головной боли, – Алексей Красников.

Специалист пояснил, что хотя официального термина «мигрень выходного дня» не существует, на практике такой феномен встречается часто: после напряженной рабочей недели у человека развивается приступ. Одной из ключевых причин является резкое падение уровня стресса, своеобразные «эмоциональные качели». Также провокатором может выступать избыточный сон в выходные.

К другим триггерам врач отнес изменения в питании, например, пропуск завтрака (голод – известный провокатор мигрени), а также употребление алкоголя – особенно красного вина, нефильтрованного пива и игристых напитков, что чаще происходит в конце недели.

«Если каждые выходные болит голова, надо пересмотреть свой образ жизни», – подчеркнул Красников.

Он рекомендует соблюдать постоянный режим сна, равномерно распределять нагрузку, избегать голода, употреблять достаточно воды и ограничивать алкоголь. Важно также своевременно купировать приступы, а для профилактики обратиться к врачу.

