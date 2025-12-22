Интернет помнит все: как убрать все цифровые следы из Всемирной паутины

Полностью удалить цифровой след в интернете невозможно, однако его можно существенно сократить. Об этом рассказал агентству «Прайм» эксперт по искусственному интеллекту и цифровому развитию Андрей Вишняков.

По его словам, информация, однажды попавшая в сеть, сохраняется в кэшах, архивах и сторонних базах данных. В связи с этим первым шагом должна стать самостоятельная проверка личных данных через поисковые системы. Эксперт рекомендовал вводить имя, фамилию, основные адреса электронной почты и номер телефона, а также проверять разделы с изображениями и новостями.

Следующим этапом Вишняков назвал углубленный поиск через специализированные сервисы, которые собирают данные по никнеймам, фотографиям и связанным учетным записям. После выявления информации можно переходить к ее удалению.

Эксперт уточнил, что очистка проводится поэтапно и включает использование поисковых операторов, каталогов и специальных приложений. Удаление данных с чужих ресурсов возможно через прямое обращение к владельцам сайтов с соответствующим запросом.

Вишняков также отметил важность формирования цифровых привычек. Он рекомендовал ограничивать объем публикуемой личной информации, регулярно менять пароли и использовать двухфакторную аутентификацию для защиты аккаунтов. По его оценке, такие меры не уничтожают цифровой след полностью, но позволяют снизить риски утечек данных и минимизировать возможные негативные последствия.

