Инфекционист оценил вероятность завоза в РФ проказы

Румынские эпидемиологи зафиксировали первые за последние 44 года случаи заболевания лепрой, также известной как проказа. Согласно данным Министерства здравоохранения страны, болезнь была выявлена у нескольких гражданок Индонезии, работавших на территории государства массажистками. Эта информация вызвала вопросы о возможных рисках для соседних стран, в том числе для России.

Вероятность завоза и распространения этого заболевания на территории Российской Федерации прокомментировал авторитетный специалист в области инфектологии, заслуженный врач России, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Н.И. Пирогова Владимир Никифоров.

Эксперт в беседе с изданием aif.ru призвал не драматизировать ситуацию. По его словам, инкубационный период лепры может достигать 25 лет. Никифоров также подчеркнул, что в истории человечества никогда не регистрировалось эпидемий этого заболевания, поскольку оно передается крайне медленно и с большим трудом. На основании этих факторов инфекционист сделал вывод об отсутствии какой-либо угрозы для населения России.

Проказа остается одной из примерно двадцати тропических болезней, которые Всемирная организация здравоохранения относит к категории недостаточно изученных. Несмотря на успехи в борьбе с ней, лепра продолжает регистрироваться более чем в 120 государствах по всему миру. По последним данным ВОЗ, ежегодное число новых случаев заболевания составляет менее 200 тысяч.

Ранее сообщалось, что у зафиксированного в Подмосковье гонконгского гриппа нашли опасную особенность.