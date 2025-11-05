Интимное вторжение: мужчина набросился на грудь президента Мексики во время мероприятия
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум стала жертвой сексуальных домогательств во время публичной встречи с жителями столицы. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на иностранные источники и РИА Новости.
Газета El Universal сообщила, что неизвестный мужчина, воспользовавшись моментом, приблизился к главе государства сзади, попытался обнять ее, поцеловать в шею и схватить за грудь. Инцидент, произошедший на глазах у многочисленных свидетелей, высветил серьезные пробелы в работе службы безопасности лидера страны.
Несмотря на шокирующую ситуацию, Шейнбаум продемонстрировала хладнокровие и выдержку. Она мягко отстранила руку нарушителя, повернулась к нему и со сдержанной улыбкой произнесла: «Не волнуйтесь». При этом сотрудники охраны отреагировали на происшествие с заметной задержкой, и лишь после действий самой президента мужчина был задержан и передан в руки полиции.
