Интимное вторжение: мужчина набросился на грудь президента Мексики во время мероприятия

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум стала жертвой сексуальных домогательств во время публичной встречи с жителями столицы. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на иностранные источники и РИА Новости.

Газета El Universal сообщила, что неизвестный мужчина, воспользовавшись моментом, приблизился к главе государства сзади, попытался обнять ее, поцеловать в шею и схватить за грудь. Инцидент, произошедший на глазах у многочисленных свидетелей, высветил серьезные пробелы в работе службы безопасности лидера страны.

Несмотря на шокирующую ситуацию, Шейнбаум продемонстрировала хладнокровие и выдержку. Она мягко отстранила руку нарушителя, повернулась к нему и со сдержанной улыбкой произнесла: «Не волнуйтесь». При этом сотрудники охраны отреагировали на происшествие с заметной задержкой, и лишь после действий самой президента мужчина был задержан и передан в руки полиции.

