Инвестор Аверс разъяснила плюсы и минусы долгосрочной и посуточной аренды квартиры
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Владельцы дополнительной недвижимости нередко задаются вопросом, каким образом можно извлечь из данной площади максимальную выгоду. Эксперт по недвижимости Ксения Аверс перечислила плюсы и минусы обоих способов и назвала наиболее оптимальный вариант ренты. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По ее словам, на сегодняшний день не следует рассматривать долгосрочную аренду, поскольку рынок недвижимости «идет на понижение». При этом, как правило, резко увеличить арендную плату нельзя.
Эксперт подчеркнула, что для потенциальных арендаторов в настоящее время выгодно заключать сделки.
По мнению инвестора, посуточная аренда может принести больший доход, тем не менее может быть чревата проблемами с законом и составляющими квартиры, что в свою очередь увеличивает траты на ремонт квартиры и ее содержание.