Инвестор Аверс разъяснила плюсы и минусы долгосрочной и посуточной аренды квартиры

Владельцы дополнительной недвижимости нередко задаются вопросом, каким образом можно извлечь из данной площади максимальную выгоду. Эксперт по недвижимости Ксения Аверс перечислила плюсы и минусы обоих способов и назвала наиболее оптимальный вариант ренты. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, на сегодняшний день не следует рассматривать долгосрочную аренду, поскольку рынок недвижимости «идет на понижение». При этом, как правило, резко увеличить арендную плату нельзя.

Эксперт подчеркнула, что для потенциальных арендаторов в настоящее время выгодно заключать сделки.

По мнению инвестора, посуточная аренда может принести больший доход, тем не менее может быть чревата проблемами с законом и составляющими квартиры, что в свою очередь увеличивает траты на ремонт квартиры и ее содержание.