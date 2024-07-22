Инженер из Черноголовки переехал в собственную квартиру благодаря «Социальной ипотеке»

Региональная программа «Социальная ипотека» помогла инженеру из городского округа Черноголовка купить и переехать в собственную квартиру с панорамным видом. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.

Известно, что Михаил Жидков окончил Белгородский государственный национальный исследовательский университет. Его общий стаж более 10 лет. В Московскую область обладатель сертификата переехал в 2021 году по приглашению ФГБУН Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии Российской академии наук.

«Могу уверенно назвать свою профессию творческой. Она дает возможность открывать новое и одновременно приносить пользу. Всегда хочется, чтобы наши разработки нашли практическое применение и послужили людям», — говорит он.

В Подмосковье Михаил жил в служебной квартире. Получив от руководства предложение принять участие в жилищной программе региона, он подал документы. Теперь у мужчины достаточно просторная и светлая однокомнатная квартира на 12-м этаже. Вид из окна на лес и поле, очень красиво.