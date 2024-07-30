Инженера из Химок планирует переехать в собственную квартиру благодаря «Социальной ипотеке»
Фото: [Пресс-служба Министерства жилищной политики МО]
Василий Бруев, инженер из городского округа Химки, переедет в собственную квартиру благодаря участию в региональной программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.
Известно, что рабочий стаж Василия составляет уже порядка пятнадцати лет, а работает он в Научно-производственном объединении «Энергомаш им. академика В. П. Глушко». Обладатель сертификата называет свою профессию работой мечты. От предприятия Василию была выделена жилплощадь в общежитии, но, по его словам, всю жизнь в там не проживешь.
«Дом обещают сдать к зиме. Я взял квартиру „студию“. Понравился район — экологически чистый, рядом озеро, парк. До работы удобно добираться», — рассказывает он.