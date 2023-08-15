Инженеры ВСУ гибнут, пытаясь вернуть подбитую западную технику

По данным западных СМИ инженеры и механики пытаются получить доступ к подбитой технике, поставленной Западом и США, и попадают на минные поля. В материале газеты The New York Times приведены слова замкома украинского батальона, в котором он признался, что таким образом за несколько месяцев погибли шесть механиков из его подразделения.

Особенно сильные потери на минных полях украинская армия понесла с началом контрнаступления. Военные гибли настолько массово, что украинскому командованию пришлось сменить тактику.