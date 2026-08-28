Ипотеку разрешат временно не платить: с 1 сентября расширяются условия каникул для семей с детьми

С 1 сентября семьи смогут оформить ипотечные каникулы после рождения или усыновления второго и последующих детей. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на изменения в закон «О потребительском кредите (займе)».

Максимальная продолжительность льготного периода составит 18 месяцев. При этом каникулы не смогут длиться дольше, чем до момента, когда ребенку исполнится полтора года. В случае усыновления срок будет рассчитываться со дня его оформления.

Обратиться за такой льготой можно в течение 180 дней после рождения или усыновления ребенка. Одно из обязательных условий — ипотечное жилье должно быть единственным, а первоначальная сумма кредита не должна превышать ₽15 млн. Воспользоваться этим основанием для каникул можно один раз.

В течение первых шести месяцев платежи по основному долгу и процентам вносить не потребуется. Затем, с седьмого по 18-й месяц, проценты продолжат начисляться на остаток задолженности, но выплатить их нужно будет после окончания льготного периода.

Право на каникулы потребуется подтвердить свидетельствами о рождении или усыновлении детей либо удостоверением многодетной семьи.