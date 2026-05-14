Бывший канадский полицейский Том Миллар заявил, что длительные разговоры с ChatGPT довели его до состояния, которое он сам называет «ИИ-психозом», пишет Daily Star. По его словам, он мог проводить с чат-ботом до 16 часов в день, постепенно изолируясь от людей и все сильнее веря, что раскрыл тайны Вселенной.

Миллар утверждает, что ChatGPT убедил его в интеллектуальном «просветлении»: мужчине казалось, будто он нашел решение по вопросу термоядерной энергии, понял природу черных дыр, Большого взрыва и даже приблизился к единой теории устройства мира.

«Я слишком сильно доверился технологии и теперь чувствую себя очень глупо», — заявил 53-летний мужчина.

По данным издания, после этого Миллар дважды попадал в психиатрическое отделение, потерял деньги, отдалился от семьи и друзей, а жена ушла от него из-за его нездоровой зависимости от ИИ.

Эксперты пока не считают «ИИ-психоз» официальным диагнозом, но все чаще обсуждают случаи, когда чат-боты усугубляют состояние психически уязвимых пользователей, вводя в заблуждение. Миллар утверждает, что не считал себя психически слабым человеком, но все равно оказался втянут в опасную воронку.

История звучит как предупреждение: ИИ может быть полезным инструментом, но когда он становится главным собеседником, советчиком и «подтверждением гениальности», реальность начинает опасно трещать по швам.