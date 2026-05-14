В городах Североморск, Кандалакша и Мурманск прошел этап Патриотической экспедиции «Код непокоренных — 2026». Проект, организованный АНО«Сила Мира» и направленный на сохранение исторической памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, объединил более 100 молодых активистов из России и Беларуси, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Старт мурманскому этапу был дан в Североморске — столице Северного флота. Торжественная церемония открытия прошла под звуки военного оркестра с участием командования Северного флота. Выбор места был не случаен: Кольское Заполярье в годы войны стало символом несгибаемой стойкости, а незамерзающий порт Мурманска сыграл стратегическую роль в обороне северных рубежей страны.

После официальной части участники посетили легендарную подводную лодку К-21, музей авиации Северного флота и набережную с боевыми кораблями.

«Сегодня наши ребята поднялись на борт легендарной подлодки К-21. Они прошли по отсекам, где воздух помнит войну, где каждый метр — это чья-то жизнь, отданная за Победу. Такое не забывается. Такое формирует характер», — отметил сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин.

Следующей точкой маршрута стала Кандалакша: на площади у Морского вокзала зарядку для участников провел олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Алексей Мишин. Ключевым акцентом дня стало посещение атомного ледокола «Ленин» — символа арктической мощи России.

Также значимой точкой экспедиции стал памятник бойцам оленетранспортных батальонов. Вечером для ребят прошла лекция «Многонациональный подвиг народов в ВОВ» и интерактивная площадка, посвященная истории Кандалакши в годы войны.

В Мурманске участников приветствовал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«В каждом из нас заложен общий код народа-победителя», — отметил глава региона Андрей Чибис.

Среди почетных гостей также были заместитель председателя правительства ДНР Ольга Макеева, Герой России Сергей Бойко, сенатор Лариса Круглова, представители МИД РФ и Белорусского республиканского союза молодежи.

Экспедиция проходит с 9 по 19 мая 2026 года на территории России и Беларуси, объединяя 9 городов (Донецк — Мурманск — Кандалакша — Петрозаводск — Санкт-Петербург — Великий Новгород — Смоленск — Витебск — Минск). Организатором экспедиции является АНО «Сила Мира», участники — молодые активисты из обеих стран. Итогом проекта станет создание сообщества «послов памяти», которые продолжат просветительскую работу в своих регионах.

Ранее сообщалось, что сенатор от ДНР Волошин призвал помнить сражения ВОВ не как даты, а как судьбы людей.