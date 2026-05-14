Подмосковные врачи извлекли почти 20 магнитов из подростка

В детское хирургическое отделение Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступил подросток, который жаловался на боли в животе, в ходе рентгеновского исследования в его брюшной полости обнаружили 17 магнитных шариков диаметром 15 мм каждый. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Заведующий детским хирургическим отделением Владимир Трунов уточнил, что два шарика удалили из желудка. После этого пациенту выполнили лапаротомию — операцию, при которой делался разрез на передней стенке живота. Так специалисты могут получить доступ к внутренним органам брюшной полости и малого таза.

«Это помогло обнаружить еще 15 магнитных шариков, которые были в куполе слепой кишки, в устье аппендикса. Аппендикс был отсечен, и через образовавшееся отверстие шарики были извлечены из просвета кишечника. Дефект был ушит с помощью линейного сшивающего аппарата», — уточнил Трунов.

После операции состояние подростка улучшилось, его выписали домой под наблюдение педиатра по месту жительства.

