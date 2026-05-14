«Местная фауна переезжает в элитку»: химчане сняли на видео деловых грызунов, которые не боятся высоток

В химкинских городских пабликах стремительно набирают популярность видеокадры, запечатлевшие новых пушистых соседей местных жителей. Обитатели округа обратили внимание на бобров, которые принялись активно обустраивать себе жилье в заливе реки Химки. Место для строительства грызуны выбрали не где-нибудь, а прямо у жилого комплекса «Маяк», сообщил REGIONS.

На опубликованных в социальных сетях роликах отчетливо видно, как животные уверенно бороздят водную гладь вдоль береговой линии. Бобры, по словам горожан, ведут себя по-деловому: неторопливо обследуют прибрежные заросли кустарника, присматривая подходящие ветки и иные строительные материалы для возведения будущей хатки.

Судя по этим кадрам, зверей совершенно не смущает близость многоэтажных домов и привычный для мегаполиса шум. Химчане уже успели пошутить в комментариях к видео, что местная фауна тоже решила перебраться на постоянное место жительства в недвижимость бизнес-класса с панорамным видом на воду.

Новое соседство, как отмечают горожане, пришлось по душе тем, кто ежедневно гуляет у реки или проживает неподалеку от залива. Многие химчане сходятся во мнении, что появление бобров в черте города — это позитивный сигнал. По их словам, присутствие таких чувствительных к чистоте воды животных говорит об улучшении экологической обстановки в заливе и достаточной кормовой базе.

«Мы с ребенком вчера полчаса стояли и наблюдали за ними. Бобер плавал буквально в пяти метрах от берега, нырял, что-то выискивал в ветках. Очень забавное зрелище!» — поделился впечатлениями житель Химок Алексей.

В то же время специалисты обращают внимание жителей на определенные нюансы поведения грызунов в весенний период. Как напоминают экологи, именно весной у бобров начинается пора активного строительства и естественного расселения. Инстинкты в это время берут верх, и животные могут проявлять повышенную активность, а также менее осторожно приближаться к людям.

Жителей Химок настоятельно просят соблюдать осторожность при встречах с новыми пушистыми обитателями залива. Подходить к бобрам близко не рекомендуется; не стоит их пугать или пытаться подкармливать ради эффектного кадра для социальных сетей. Лучшее, что могут сделать люди для комфортного сосуществования, — наблюдать за трудолюбивыми грызунами на расстоянии, не вмешиваясь в их естественные строительные процессы.

