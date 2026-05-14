Более 90 направлений: жители Подмосковья выбирают нейросети и программирование для бесплатного переобучения

В Московской области набирает обороты уникальная возможность для профессионального роста: в рамках национального проекта «Кадры» жители региона могут бесплатно переобучиться по востребованным специальностям. С начала весны в арсенале программ появилось сразу 98 образовательных траекторий — от освоения базовых навыков до углубленного изучения передовых технологий. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

Особой популярностью пользуются направления, связанные с искусственным интеллектом — слушатели активно записываются на курсы по работе с нейросетями и внедрению ИИ‐решений в реальные бизнес‐процессы. Не уступает позиций и классическое программирование: оно по‐прежнему остается надежным фундаментом для построения карьеры в IT‐сфере. Высокий спрос наблюдается и на программы по администрированию систем «1С» — эти навыки востребованы в самых разных секторах экономики.

Программа адресована тем, кому особенно важна поддержка в период профессиональной трансформации. Воспользоваться шансом бесплатно получить новую специальность могут граждане предпенсионного возраста и люди старше 50 лет, неработающие женщины с детьми‐дошкольниками, люди с инвалидностью, работники, столкнувшиеся с риском увольнения, ветераны боевых действий, а также женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.

Подробную информацию о доступных курсах, условиях участия и порядке подачи заявки можно найти на официальном портале «Работа в России».

