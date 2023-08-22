Ирена Понарошку заявила, что сын каждую неделю получает 500 рублей

Телеведущая Ирена Понарошку приняла решение перестать платить своему сыну за съемки в роликах. Вместо этого она ввела фиксированную сумму карманных денег для него каждую неделю. Свои законные 500 рублей он может тратить как угодно. Так рекомендуют делать психологи.

Напомним, что у Понарошку есть двое сыновей от первого брака с диджеем Александром Листом. Недавно она объявила о своей помолвке с Русланом Годизовым, который также имеет ребенка от предыдущего брака. Понарошку отмечает, что у нового избранника растет отличный сын, и они смогли выстроить дружеские отношения.