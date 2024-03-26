Ирина Фаевская помогла жителям села в Ступино восстановить права на транспортную доступность
Фото: [Антон Чернов]
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская помогла жителям села Семеновское в Ступино восстановить права на транспортную доступность.
К омбудсмену обратился за помощью местный житель. Он рассказал, что более двух лет назад на дороге убрали автобусную остановку. Из-за этого жители села вынуждены идти пешком более километра до ближайшего остановочного пункта.
Фаевская рассказала, что направила обращение в администрацию Ступино и ФКУ «Центравтомагистраль», так как указанная дорога находится в федеральной собственности.
В результате муниципальная администрация и ФКУ «Центравтомагистраль» провели совещание и определили место, где будет обустроена автобусная остановка. Провести работы планируется в течение года.