Ирина Фаевская встретилась с женами и матерями погибших участников СВО
Фото: [Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в МО]
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская встретилась с женами и матерями погибших участников СВО. В мероприятии также приняла участие руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова.
Встреча прошла в картинной галерее Центрального дворца культуры «Звезда» в Наро-Фоминске. В ее рамках участницы обсудили вопросы предоставления выплат и мер социальной поддержки. Все озвученные обращения были взяты на контроль.
«Наши женщины нуждаются в поддержке, и такие встречи для них очень важны. Многие из них сталкиваются с непростыми жизненными ситуациями и не всегда могут справиться с ними в одиночку», — отметила Фаевская.
Ермакова выразила благодарность омбудсмену Подмосковья за организацию подобных встреч. Она отметила важность оказания всесторонней поддержки семьям бойцов.