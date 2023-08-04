Ирину Мирошниченко подготовит к похоронам лучший косметолог для покойников

Как сообщает издание «Утро.ру» , причиной смерти актрисы стало тяжелое поражение клапана сердца и связанные с этим фоновые осложнения.

Художественный театр готовится к проведению церемонии прощания с известной актрисой Ириной Мирошниченко, которая состоится 7 августа. МХТ имени Чехова взял на себя ответственность за организацию и оплату похорон актрисы, включая услуги лучшего танатокосметолога.

Важным аспектом подготовки к похоронам является макияж умершего, который выполняется с особым вниманием к деталям. Это помогает близким легче преодолеть боль утраты и сохранить образ Мирошниченко памяти.

Для посмертного макияжа будут использованы профессиональные средства, театральный грим и люксовая гражданская косметика. Трупные пятна подкрашиваются корректором, а румяна придают лицу близкое к прижизненному виду.