Ирония судьбы: Строитель в Ленобласти своим ключом открыл дверь в чужую квартиру и увидел там голую хозяйку

В Ленинградской области рабочий, используя свой ключ, проник в чужую квартиру и обнаружил там хозяйку без одежды. Эта история напоминает сюжет фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» режиссёра Эльдара Рязанова. Об курьезе передает SHOT.

Стало известно, что муж и жена купили квартиру в поселке Бугры, который находится недалеко от Санкт-Петербурга. Они приобрели жилье в жилом комплексе «Новые горизонты».

Сразу после получения ключей от квартиры супруги не стали менять замки, а заселились в новое жилье.

22 июля девушка по имени (нет, не Надя) Наталья уложила своего малыша спать днем, а сама задремала. Примерно через 60 минут она услышала, как кто-то стучит в дверь. Выйдя из комнаты, она увидела, что кто-то пытается открыть дверь ее квартиры своим ключом.

«В квартиру вошёл незнакомец, мужчина застал её в одном нижнем белье и, испугавшись, крикнул напарнику и быстро покинул квартиру. Наталья оделась и поспешила выйти в коридор, чтобы узнать, кто вошёл в её дом и с какой целью», — приводится в публикации.

Оказалось, что это были сотрудники, которые, по их словам, пришли для замены оконных стёкол. Когда Наталья узнала о произошедшем, она сообщила об этом своему мужу, и он отправился поговорить с бригадиром. Тот объяснил, что пускать рабочих с их собственными ключами в квартиры — это стандартная процедура.

Стало известно, что супруги уже забрали все запасные ключи у сотрудников, сменили замки и даже обратились в правоохранительные органы с требованием привлечь нарушителей порядка к ответственности.