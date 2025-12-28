«Искусственный “интеллект” не справился». Новогодний плакат в Кронштадте испортили четыре ошибки в названии города

На плакате, представленном горожанам во время праздника «В ожидании чуда!» на главной площади, в самом названии города обнаружили четыре грубые орфографические ошибки.

«С новым годом, «КроНДшаТД!», – написал телеграм-канал администрации города.

По информации Telegram-канала Readovka, ошибка произошла из-за искусственного интеллекта, который использовали для генерации графического оформления. Как известно, нейросети, работающие с текстом в изображениях, иногда допускают подобные ляпы, создавая несуществующие слова.

Однако ответственность за происшествие общественность возложила на администрацию города-порта. Основной претензией стало то, что ответственные сотрудники не удостоверились в качестве готового макета перед его публичной демонстрацией, что и привело к курьезной ситуации, которую первыми заметили местные жители.

