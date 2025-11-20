Искусство из бисера: в Красногорске стартовала выставка рукодельницы Натальи Лобановой

В клубе «Мечта» в Красногорске открылась персональная выставка мастера Натальи Лобановой «Бисерная симфония». Посетители могут увидеть украшения и аксессуары, которые автор создала за последний год.

Экспозиция включает броши, кулоны, колье, браслеты, кокошники и сумочки. Работы отличаются необычными сочетаниями материалов — от жемчуга и перламутра до хрустальных бусин и даже микросхем, что подчеркивает соединение традиционных техник с современным стилем.

Гостям выставки предлагают рассмотреть сложные авторские приемы и убедиться, насколько разнообразным может быть искусство бисера.

Посмотреть «Бисерную симфонию» можно до 24 ноября по адресу: пгт Нахабино, ул. Чкалова, 7. 0+