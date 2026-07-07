В Красногорске общественным наблюдателям Подмосковья рассказали о современных цифровых угрозах

Подготовка общественных наблюдателей к выборам стартовала в Подмосковье. Занятие прошло в ДК «Подмосковье», в нем приняли участие 64 самых активных общественных наблюдателя со всей области. В ходе обучения будущим наставникам рассказали о правах наблюдателей и современных цифровых угрозах.

«Сегодня достаточно нескольких минут, чтобы с помощью искусственного интеллекта создать фейковое видео с якобы нарушением на участке. Поэтому особенно важно присутствие живого наблюдателя, который может подтвердить, что происходило на самом деле», — подчеркнул председатель движения «Корпус „За чистые выборы“» Илья Руденко.

Также участники проработали порядок действий в ситуациях, которые могут произойти в ходе выборов: это и попытки проголосовать по чужому паспорту, и множественное голосование, и спорные ситуации на участке.

«Мы разбираем типовые нарушения и реальные кейсы. Например, что делать, если человек предъявляет чужой паспорт или пытается получить сразу два бюллетеня. Наблюдатель должен понимать, как действовать строго в рамках закона», — сказал эксперт Гарегин Митин.

После обучения участники проведут аналогичные семинары для будущих наблюдателей в своих округах. Всего на выборах в Подмосковье будут работать более 10 тыс. общественных наблюдателей.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев согласился возглавить региональный список кандидатов от «Единой России» на выборы в Государственную и Московскую областную думы.