В Бронницах прошел семейный парад: 25 местных семей получили памятные дипломы и ценные призы

В Бронницах 5 июля провели семейный праздник в преддверии Дня любви, семьи и верности. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Организаторами выступили администрация городского округа Бронницы, Бронницкое благочиние, Общественная палата Московской области, Всероссийское движение «Семья», Бронницкий Союз женщин России и Благотворительный фонд имени Александра Невского «Твори Добро».

Программа стартовала с молебна в храме Иерусалимской иконы Божией Матери. Далее 25 семей с детьми прошли колонной по пешеходной зоне у КДЦ «Бронницы».

Центральным моментом стала церемония чествования пар‑юбиляров: супруги, прожившие вместе 50, 55 и 65 лет, получили поздравительные адреса от главы округа, дипломы, памятные подарки и наборы ручной работы от самой многодетной жительницы Бронниц Оксаны Чудиновой. Особого внимания удостоилась семья Сгибневых — ей вручили подарок от депутата Мособлдумы Татьяны Карзубовой.

На концерте выступили хореографические коллективы «Лира» и «Конфетти», а также певец и актер, лауреат премии «Овация» Александр Грин.

Параллельно среди зарегистрированных семей разыграли ценные призы, все участники получили дипломы и сувениры.