Кофе против цикория: врач раскрыла правду про вред и пользу напитков

Любители утреннего ритуала с чашкой горячего напитка нередко выбирают между бодрящим кофе и его растительным аналогом. Врач-терапевт и диетолог Елена Игнатикова в интервью Радио Sputnik разъяснила, почему эти два продукта принципиально разные и кому стоит отдать предпочтение второму варианту.

Называть цикорий заменителем кофе в корне неверно, заявила диетолог Елена Игнатикова. Это два самостоятельных растения с совершенно разным химическим составом, и каждый из них воздействует на организм по-своему. Общим у напитков остается разве что отдаленное сходство во вкусе, но механизм действия у них кардинально расходится.

Главное преимущество цикория, по словам врача, кроется в отсутствии кофеина и наличии инулина — растворимого пищевого волокна. Это вещество работает как пребиотик, улучшая состояние микрофлоры кишечника и повышая ее разнообразие. Такой эффект дает организму дополнительную пользу, которую не стоит недооценивать.

Тем не менее списывать кофе со счетов диетолог не стала. Его ценность заключается именно в кофеине, который способен быстро повысить работоспособность и взбодрить. Однако здесь же таится и главная опасность: напиток может провоцировать скачки артериального давления и учащать сердечный ритм. Людям с предрасположенностью к гипертонии или нарушениям ритма сердца Игнатикова посоветовала быть предельно осторожными. В этом плане цикорий выглядит куда более безопасным вариантом, позволяя наслаждаться теплым питьем без риска для сердечно-сосудистой системы.