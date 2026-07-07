Лерчек возобновила занятия танцами

Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, несмотря на борьбу с онкологическим заболеванием, вернулась к занятиям танцами, пишет Super. В этом ей помогает ее бойфренд, аргентинский хореограф Луис Сквиччиарини.

По словам Луиса, тренировки проходят дома: Лерчек танцует без туфель, а Сквиччиарини постоянно поддерживает ее и делом, и словом. По его словам, танцы помогают онкобольному блогеру чувствовать себя лучше и не терять боевой дух. В подтверждение этому он опубликовал видео с танцующей Чекалиной.

Фото: [ скриншот видео ]

Однако не все разделяют этот оптимизм. Известный тележурналист Отар Кушанашвили накануне вновь раскритиковал Лерчек. Он заявил, что больше не верит в ее историю болезни из-за активной жизни блогера. По его мнению, это несовместимо с образом тяжелобольного человека.

Ранее блогер Валерия Чекалина показала фотографию с подросшим сыном от Луиса Сквиччиарини.