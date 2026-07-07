Педагог назвала идеальное время для старта подготовки к ЕГЭ

Подготовка к единому госэкзамену не терпит аврала, но и начинать штудировать учебники за пять лет до выпуска тоже не обязательно. Педагог и блогер Татьяна Гартман в интервью Радио Sputnik обозначила четкий ориентир для старта и объяснила, как превратить летние месяцы в трамплин для успешной сдачи, не превращая каникулы в каторгу.

Вопрос о том, когда садиться за парту с целью основательно подтянуть знания к ЕГЭ, не имеет универсального ответа. Однако, по мнению педагога Татьяны Гартман, существует оптимальная точка отсчета, которая подходит большинству школьников. Начинать погружение в экзаменационный материал эксперт советует сразу после сдачи Основного государственного экзамена (ОГЭ) в девятом классе.

Именно летом, когда знания после девятого класса еще свежи, а голова не забита новой школьной программой, стоит заложить фундамент. Гартман рекомендует не браться за самые сложные темы, а действовать по принципу «снежного кома»: стартовать с любимых разделов или произведений. Интерес к предмету станет двигателем, который постепенно позволит «накрутить» и остальные, менее симпатичные, но необходимые для экзамена блоки.

Особое внимание педагог уделила летнему периоду. Вопреки распространенному мнению о необходимости круглосуточного сидения за книгами, эксперт призывает к умеренности. Летняя подготовка должна носить облегченный характер. Достаточно уделять занятиям всего 30–60 минут в день.

В качестве основного инструмента для летней подготовки Гартман называет чтение. При этом выбор не ограничивается только школьной программой. Для гуманитариев это может быть художественная литература и критика, для будущих инженеров или медиков — научно-популярные издания по физике, химии или математике. Главный критерий — книга должна быть интересна самому ученику. Такой подход, по мнению эксперта, не даст мозгу «закиснуть» на каникулах и позволит войти в ритм одиннадцатого класса без стресса и паники.