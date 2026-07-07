В Подмосковье заготовили уже более 277 тыс. тонн кормов для сельскохозяйственных животных

В Подмосковье заготовили на зиму уже более 277 тыс. тонн кормов для сельскохозяйственных животных. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, заготовили более 273,6 тыс. тонн грубых кормов, в том числе сено и сенаж, а также свыше 3,5 тыс. тонн сочных кормов, в том числе силос. Скосили уже более 27,8 тыс. га кормовых угодий.

В общей сложности на зимне-стойловый период в Подмосковье планируется заготовить около 755 тыс. тонн грубых и порядка 768 тыс. тонн сочных кормов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в ОЭЗ «Большой Серпухов» запустят производство средств для защиты растений.