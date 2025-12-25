Испанец лишился 6 см полового органа после операции из-за болезни Пейрони: почему врачи не предупредили его о рисках?

В Испании завершилось судебное разбирательство, в котором пациенту удалось добиться компенсации от системы здравоохранения региона Мурсия за врачебную ошибку, повлекшую за собой серьезные физические и психологические последствия.

Как сообщает SUR in English, мужчина перенес хирургическое вмешательство более десяти лет назад, в результате которого длина его полового члена уменьшилась на шесть сантиметров.

Инцидент произошел в 2011 году, когда мужчина обратился в госпиталь Картахены с симптомами болезненной эрекции и деформации полового органа. Врачи диагностировали болезнь Пейрони — заболевание, характеризующееся образованием фиброзных уплотнений, которые могут вызывать искривление и боль. После того как консервативная терапия не дала ожидаемых результатов, пациенту была рекомендована операция.

Однако хирургическое лечение привело к непредвиденным и тяжелым осложнениям: помимо значительного укорочения пениса, у мужчины развилась стойкая эректильная дисфункция. Первоначально сумма исковых требований составляла 67,6 тысячи евро, но суд, детально изучив обстоятельства дела, назначил к выплате 20 тысяч евро (примерно 1,8 миллиона рублей по текущему курсу).

Главным аргументом в пользу истца стало установленное судом нарушение врачами процедуры информированного согласия. Несмотря на то что пациент подписал необходимые документы перед операцией, медицинские работники не предоставили ему исчерпывающих сведений о существующих альтернативных методах терапии и всех потенциальных рисках запланированного вмешательства. Именно этот факт и был признан судебной инстанцией основанием для присуждения компенсации морального и физического вреда.

Ранее сообщалось о том, что французские хирурги по ошибке удалили пациенту здоровую почку.