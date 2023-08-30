Испанские полицейские перехватили судно с несколькими тоннами гашиша

Стало известно о еще одной попытке предотвращения распространения наркотиков. Как выяснилось, этому поспособствовала испанская полиция.

Как пишет агентство «РИА Новости», полиции Испании к югу от Канарских островов удалось перехватить судно, которое перевозило более шести тонн гашиша.

Согласно сообщению, полученному от сотрудников правоохранительных органов, в результате успешно выполненной операции ликвидировали транснациональную преступную организацию, которая базируется в Нидерландах.

В итоге были задержаны пять человек, среди которых и глава международной сети, находившийся в бегстве уже несколько месяцев. Во время обысков, проведенных полицией в нескольких провинциях, были изъяты более тридцати пяти тысяч евро наличными, а также две лодки и автомобиль, которые использовались в преступной деятельности.