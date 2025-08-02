Исполнитель теракта в «Крокусе» получил почти два миллиона рублей

Один из исполнителей теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" Шамсидин Фаридуни за несколько месяцев до совершения преступления получил на свой счет в банке 1 915 754,24 рубля. Большую часть средств он успел потратить. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что Фаридуни израсходовал более 1,8 млн рублей.

Из материалов дела следует, что фигурант получал денежные средства от Назримада Лутфуллои - 430 тысяч рублей, Далержона Мирзоева - 25,6 тысячи рублей, Медера Шарипова - 374,8 тысячи рублей и Якубджони Юсуфзоды - 216,5 тысяч рублей.

Деньги, которые перевел Мирзоев, были перечислены за счет средств, полученных от еще одного фигуранта - Якубджони Юсуфзоды.

567 700 рублей Фаридуни снял наличными, на оплату товаров и услуг он потратил 215 тысячу. 1 031 000 рублей он перевел третьему лицу.

Ранее были раскрыты личности новых фигурантов в деле о теракте в «Крокус Сити Холле».