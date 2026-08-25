Депутат призвал россиян не платить за прочистку стояков, даже если УК выставляет счет

Депутат Госдумы Никита Чаплин разъяснил, что управляющая компания обязана проводить прочистку канализационных стояков и устранять засоры за свой счет, и жильцы не должны платить за эти работы, даже если УК пытается выставить дополнительный счет. Об этом сообщает Life.ru.

Парламентарий отметил, что стояки канализации относятся к общедомовому имуществу, поэтому их обслуживание входит в стандартный тариф по содержанию жилья. УК должна проводить профилактическую чистку не реже одного раза в квартал. В случае засора жильцам следует вызывать аварийную бригаду по телефону или через сайт управляющей организации.

Дополнительных сборов с собственников на эти работы законом не предусмотрено. Чаплин подчеркнул, что если в квитанции появляется отдельная строка за прочистку стояка, это нарушение, и на него можно пожаловаться в жилищную инспекцию. Главный совет депутата: при засоре вызывать УК и не платить.



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