Испытания оружия или визит пришельцев? Жители Шаньдуна стали свидетелями «воздушного боя»

На востоке Китая, в провинции Шаньдун, произошел инцидент, который многие очевидцы восприняли как нечто фантастическое. Вечером 12 сентября в небе было зафиксировано зрелище, больше похожее на сцену из фантастического блокбастера.

Местные жители стали свидетелями и сняли на видео полет высокоскоростного объекта, движущегося по параболической траектории. За ним следовал другой светящийся объект. В какой-то момент их пути в небе сошлись, что привело к ослепительной вспышке и мощному звуку, похожему на взрыв. Это породило среди свидетелей предположения о том, что они стали свидетелями того, как «сбили НЛО».

Однако на следующий день официальные органы, в частности местное бюро по чрезвычайным ситуациям, сообщили, что не располагают какой-либо информацией о происшествии. Более логичное объяснение предложили военные эксперты. По их мнению, с высокой долей вероятности жители наблюдали учебные испытания системы противоракетной обороны. Первый объект, по всей видимости, был имитатором ракеты-мишени, а второй — самой ракетой-перехватчиком, которая успешно поразила цель.

