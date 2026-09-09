Исследователь Anthropic уходит из ИИ: он боится, что гонка за созданием сверхразума уничтожит человечество
WSJ: исследователь Коксон ушел из Anthropic из-за страха перед ИИ и конца света
Исследователь компании Anthropic Джейкоб Коксон решил покинуть сферу искусственного интеллекта. Причиной стали опасения, что лаборатория, где он работал, и конкуренты участвуют в гонке по созданию систем, которые невозможно контролировать. Об этом сообщает Wall Street Journal (WSJ).
Коксон специализировался на обучении новых моделей ИИ путем обработки ими больших массивов данных. По его словам, он не хочет участвовать в общеотраслевой гонке по разработке самосовершенствующихся систем, поскольку опасается, что они могут выйти из-под контроля и уничтожить человечество.
Его уход отражает растущую обеспокоенность вопросами безопасности среди специалистов, работающих в ведущих компаниях, занимающихся искусственным интеллектом.