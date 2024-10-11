История дружбы: можайцы поздравляют башкиров с Днем Республики

Россияне всегда готовы разделить с дружественными народами их радость. Для башкиров День Республики — это один из почитаемых праздников. Однако передать поздравления башкирам для можайцев особенно важно, ведь народы связывает общая история.

Так, в напоминание о единстве народов на территории Можайского городского округа установлен памятник воинам 1-го Башкирского конного полка, который увековечил память об участниках Бородинского сражения Отечественной войны 1812 года.

Фото: [ Пресс-служба администрации Можайского городского округа ]

Мемориал возвели на территории музея-заповедника «Бородинское поле» в 2012 году в честь празднования 200-летия значимого исторического сражения. Памятник воинам установили вблизи небольшого исторического комплекса, который в 2010 году посвятили тому же полку близ деревни Марфин Брод. Предложение соорудить памятник выдвинул военно-исторический клуб из Уфы «Северные амуры». Авторство проекта принадлежит Юлбарисову И.М. и Полякову Н.О.

Администрация Можайского городского округа и горожане поздравляют жителей Республики Башкортостан с праздником, который был принят в 1990 году на основании Декларации о государственном суверенитете. День стал значимым для республики, которая самоопределилась и продолжила успешное развитие.