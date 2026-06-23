История спасенных детей из Родинского получила трагическое продолжение

В Донецкой Народной Республике погибли родители детей, которых несколько дней назад эвакуировали из Родинского. О произошедшем сообщила бабушка спасенных ребят. Об этом рассказала ТАСС бабушка спасенных ребят Ирина Москаленко.

Семья оказалась под ударом

По словам женщины, супруги погибли после атаки на их дом. Она утверждает, что украинские военные заподозрили семью в содействии российским военнослужащим. Собеседница рассказала, что сначала дом был атакован беспилотником, после чего начался пожар.

Потушить возгорание не удалось

Как сообщила бабушка детей, хозяева дома пытались добраться до генератора, чтобы запустить скважину и организовать подачу воды для тушения огня. Однако сделать это им не удалось.

В результате супруги погибли. Мужчине было 34 года, женщине — 32 года.

Детей и бабушку спас сосед

По словам женщины, ее вместе с внуками из охваченного огнем дома вывел сосед. Позже пенсионерка и дети были эвакуированы из опасной зоны.

В настоящее время семья находится в пункте временного размещения, где получает необходимую помощь.