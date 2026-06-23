В Сети потребовали отменить Водонаеву из-за видео с девушкой на самокате

Недавно блогерша в своем телеграм-канале опубликовала ролик, где неизвестная девушка арендует самокат для передвижения по улице.

«Я сегодня пошла 10 км пешком, чтобы быть стройной и здоровой. А вы? Уже гуляли сегодня?» — подписала видео Водонаева.

Ролик вызвал бурную реакцию подписчиков, и многие обвинили экс-участницу шоу в высмеивании людей с лишним весом. Один из пользователей даже потребовал «отменить» блогершу на государственном уровне.

В ответ на критику Водонаева высказалась резко. Она назвала хейтеров бездельниками, которые не знают, чем себя занять. Блогерша заявила, что ее публикация — это «агрессивная пропаганда активного образа жизни». Она подчеркнула, что не видит ничего предосудительного в съемке незнакомки, так как лица на видео не видно, а снимала она девушку со спины.

«Я сняла человека на самокате со спины. И я хоть каждый день имею право их так снимать и публиковать. Ключевое — без лица!» — написала она.

Фото: [ соцсети ]

Водонаева отметила, что ее методы пропаганды всегда были агрессивными и жесткими. Она не собирается их менять из-за чужого мнения. Блогерша добавила, что сама ежедневно гуляет по 10 км, чтобы поддерживать здоровье, и считает, что другие должны следовать ее примеру.

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