Историк раскрыл, что помогло одержать победу в двух войнах

Эпидемии паратифа и возвратного тифа, выявленные в останках солдат наполеоновской армии, оказались основной причиной ее гибели в 1812 году. Об этом сообщает РИА Новости , цитируя слова заместителя директора Военно-медицинского музея, кандидат исторических наук Дмитрий Журавлев.

Международные ученые установили, что армию Наполеона в 1812 году погубили не столько боевые потери, сколько массовые эпидемии. Исследование ДНК останков солдат из вильнюсской братской могилы выявило возбудителей паратифа и возвратного тифа. Историки военной медицины поясняют, что русская армия сохранила боеспособность благодаря системному подходу к гигиене, унаследованному от Суворова. Обязательные банные дни, регулярные осмотры и борьба со вшами помогли сдержать распространение инфекций.

В то время как французские войска, лишенные нормального снабжения и гигиены, превратились в рассадник болезней. Отступающую армию современники сравнивали с гигантским источником заразы, вынуждавшим русские части прокладывать обходные маршруты. Эти санитарные принципы применялись и в Великую Отечественную войну, позволив избежать крупных эпидемий.

