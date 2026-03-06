Исцеление детей: Козельщанская икона Божией Матери и ее великое чудо. О чем молиться верующим?

Православная церковь 6 марта чтит память Козельщанской иконы Божией Матери — образа с удивительной судьбой, который прославился чудесным исцелением умирающей девочки в конце XIX века. Заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов в беседе с RT напомнил историю святыни и объяснил, с какими просьбами верующие обращаются к этому образу.

Путь иконы в Россию оказался долгим и запутанным. Написанная предположительно в Италии, в середине XVIII века она попала в нашу страну благодаря одной из фрейлин императрицы Елизаветы Петровны. Придворная дама вышла замуж за писаря Запорожского войска Сиромаху — так образ оказался на украинских землях. В XIX веке икона стала семейной реликвией графов Капнистов и хранилась в их имении Козельщина Полтавской губернии.

Главное чудо произошло в 1881 году, когда дочь графа Мария тяжело заболела. У девочки начали искривляться ноги, отказали руки, она потеряла чувствительность. Лучшие врачи разводили руками, и родители договорились о консультации с прославленным французским профессором Шарко. Накануне отъезда в Москву мать подала Марии фамильный образ Богородицы и попросила почистить ризу и горячо помолиться перед Заступницей.

Девочка прижала икону к груди, со слезами молилась и протирала оклад — и в тот же миг почувствовала силу в руках и ногах. Она сорвала повязки и встала. Приехавшие позже врачи только развели руками: с медицинской точки зрения произошедшее невозможно объяснить иначе как чудом.

На иконе Богоматерь изображена сидящей, на Ее коленях — Богомладенец с крестом в руке. В правом нижнем углу находятся чаша и лжица — символ того, что Пресвятая Дева есть Чаша, черплющая радость, неиссякаемый источник благодати. Особый обычай — протирать ризу иконы с молитвой — родился именно в день исцеления Марии Капнист и сохраняется до сих пор.

После чуда московский список образа назвали «Неисчерпаемая Благодать». А в 1885 году в Козельщине основали женский монастырь, куда и поместили чудотворный оригинал.

Перед Козельщанской иконой молятся о телесном и душевном исцелении, о замужестве, сохранении семьи и даровании детей. Верующие просят также о терпении, надежде и укреплении веры. В день памяти образа хорошо прийти в храм, поставить свечу, прочитать акафист. А если есть нужда — с верой и чистым сердцем попросить у Пречистой о том, что болит. Она слышит каждого.

Ранее сообщалось, что можно и нельзя делать в родительскую субботу 7 марта.