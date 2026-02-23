IT-специалист объяснил, почему не стоит бояться странных комментариев к переводам

Получателям переводов через Систему быстрых платежей (СБП) с провокационными или подозрительными комментариями, например с упоминанием запрещенных веществ или «продажи карты», не стоит опасаться санкций. Об этом заявил NEWS.ru IT-эксперт, главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер.

По его словам, подобные схемы уже известны банкам и профильным ведомствам, поэтому сами по себе такие комментарии не являются основанием для блокировки банковской карты или привлечения к ответственности. Он подчеркнул, что финансовые организации и государственные структуры осведомлены о возможном масштабном характере подобных действий мошенников, и наказания к получателям переводов применяться не должны.

Эксперт отметил, что гражданам важно разъяснять ситуацию, поскольку из-за непонимания люди начинают переживать и могут предпринимать необдуманные шаги.

Геллер также добавил, что технически полностью предотвратить подобные переводы пока затруднительно. По его оценке, для этого требуется анализ большого массива сообщений с использованием технологий больших данных и искусственного интеллекта. Вероятно, такие системы уже внедряются и в дальнейшем будут работать в автоматическом режиме без участия человека, чтобы обеспечить защиту персональных данных и сохранить анонимность пользователей. Однако для повсеместного внедрения подобных решений необходимо время.

В связи с этим специалист призвал не воспринимать подобные переводы как угрозу и сохранять спокойствие.

