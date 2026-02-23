Семейная лавка или ловушка: вьетнамские гиды нашли новые способы опустошать кошельки туристов

Российские путешественники во Вьетнаме все чаще сталкиваются с хитрыми схемами развода. Местные гиды зарабатывают не на качестве экскурсий, а на комиссионных от продаж и скрытых доплатах, пишет samaraonline24 .

Туристы из России, отдыхающие во Вьетнаме, рискуют столкнуться с изощренными методами нелегального заработка со стороны недобросовестных гидов. Основной доход таким специалистам приносят не проведенные экскурсии, а откаты от партнерских торговых точек.

Маршруты зачастую специально прокладываются через так называемые проверенные магазины — фабрики жемчуга, шелка или лаковых изделий. В этих местах ценники взлетают в несколько раз, хотя качество товара ничем не отличается от рыночного. Гид получает свой процент с каждой покупки, поэтому всячески подталкивает группу к тратам.

Некоторые организаторы идут дальше и создают иллюзию эксклюзивного предложения. Туристам предлагают посетить маленькие семейные лавки, работающие якобы только для избранных. Расчет там чаще всего принимают наличными, что лишает путешественников возможности оспорить сделку. Позже выясняется, что те же самые сувениры в обычных магазинах стоят в разы дешевле.

Психологическое давление используется и прямо в автобусе. Гиды навязывают сувениры, рассказывая душещипательные истории о личных трудностях или бедных семьях. Под влиянием эмоций туристы приобретают бесполезные амулеты по завышенной стоимости.

Элементарные услуги тоже могут обернуться дополнительными расходами. Ресторан, заявленный в программе, неожиданно оказывается закрыт, и группу везут в более дорогое заведение. Включенные в тур лодочные прогулки вдруг требуют доплаты на месте, и отказаться уже неловко перед остальными участниками.