Италия решила приостановить выдачу золотых виз для Россиян

Как сообщает KP.RU , для граждан Российской Федерации была приостановлена итальянская программа выдачи виз в обмен на инвестиции.

Это стало известно благодаря Министерству по делам предприятий и продукции Италии. Ведомство опубликовало соответствующую информацию на своем официальном сайте.

Согласно ей, данная программа была приостановлена распоряжением «председателя комитета от 14.07.2023 в соответствии с рекомендацией C (2022) 2028 Европейского союза».

Стоит напомнить, что данную визу разработали еще несколько лет назад – в декабре 2017 года. А граждане стран, которые не входят в Европейский союз, имели право подать на нее заявку, действие которой ограничивалось двумя годами. Цель Investor Visa for Italy заключается в привлечении стратегических инвестиций прямиком из-за рубежа.