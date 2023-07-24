Итоги конкурса роликов на тему пожарной безопасности подвели в Подмосковье

В июне в Подмосковье проводился конкурс «За лучший агитационный ролик на тему пожарной безопасности», сейчас в регионе подвели итоги и определили победителей, сообщает Московское областное отделение Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО).

Одним из победителей конкурса стал ученик МБОУ СОШ № 7 из городского округа Реутов.

С работами остальных победителей можно ознакомиться здесь. Отметим, что в конкурсе приняли участие 50 человек, это ученики общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций высшего образования и не только.

Данный конкурс проводится ежегодно в рамках фестиваля «Детям Подмосковья — безопасную жизнедеятельность». Он направлен на то, чтобы распространить знания в области культуры пожарной безопасности среди населения и повысить социальную ответственность граждан. Организатором мероприятия выступают Московское областное отделение ВДПО и Главное Управление МЧС России по региону.